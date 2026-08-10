/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘வீட்டில் குடும்பம் காத்திருக்கிறது ெஹல்மெட் உயிரை பாதுகாக்கிறது’
‘வீட்டில் குடும்பம் காத்திருக்கிறது ெஹல்மெட் உயிரை பாதுகாக்கிறது’
‘வீட்டில் குடும்பம் காத்திருக்கிறது ெஹல்மெட் உயிரை பாதுகாக்கிறது’
ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
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சுந்தராபுரம்: குறிச்சி சிட்கோ தொழிற்பேட்டை நுழைவாயில் அருகே, மாநகர போக்குவரத்து போலீசாருடன், உயிர் அமைப்பு இணைந்து, விபத்து தவிர்ப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.
எஸ்.ஐ. ராஜாமணி பேசுகையில்,‘‘போக்குவரத்து விதிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்கவேண்டும். குறிப்பாக, ஹெல்மெட் அணிவது, சீட் பெல்ட் போடுவது, மொபைல்போன் பேசுவதை தவிர்ப்பது, குறிப்பிட்ட அளவு நபர்கள் மட்டுமே பயணிப்பது முக்கியம். உங்கள் வருகையை எதிர்பார்த்து, உங்கள் குடும்பம் காத்திருக்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு, வாகனத்தை ஓட்ட வேண்டும்,’’ என்றார்.
ஹெல்மெட் அணியாமல் பைக்கில் வந்த, 15 பேருக்கு ஹெல்மெட் வழங்கினார்.