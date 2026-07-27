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குவாரி விதிமீறலுக்கு உடனடி தீர்வு தேவை விவசாயி 7வது நாளாக உண்ணாவிரதம்

குவாரி விதிமீறலுக்கு உடனடி தீர்வு தேவை விவசாயி 7வது நாளாக உண்ணாவிரதம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM

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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, நெ.10.முத்தூர் விவசாயி முருகானந்தம் என்பவர் கல்குவாரிக்கு எதிராக கடந்த, 21ம் தேதி முதல் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அறிவித்து, 7வது நாளாக நேற்றும் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்.

நேற்று, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க சட்ட விழிப்புணர்வு அணி மாநில செயலாளர் சதீஷ்குமார், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் மற்றும் விவசாயிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

சதீஷ்குமார் கூறியதாவது:

நெ.10.முத்தூரில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் குவாரி செயல்படுத்த தனியாருக்கு உரிமம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குவாரிகளில், சக்தி வாய்ந்த வெடிகளை பயன்படுத்துவது, நில அதிர்வு, வீட்டின் மீது கல் விழுவது, பயிர்கள் மீது துாசு விழுதலால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

குவாரியில் அனுமதியை விட கூடுதல் அளவில் கனிமங்கள் வெட்டி எடுத்தல், தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்காமல் இருப்பது, பசுமை அரண் வைக்காமலும், அனுமதி சார்ந்த தகவல் பலகை வைக்காமலும், போக்குவரத்து இடைவெளி விடாமல் இருப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடக்கிறது.

குவாரிகளின் செயல்பாடு விதிகளுக்கும், சட்டத்திற்கும் புறம்பாக உள்ளது. அனுமதி சீட்டு அளவைவிட அதிகமாக கனிமங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதனால், அரசுக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.

கடந்த, 2ம் தேதி கனிமவளத் துறை அமைச்சர் பிரபுவிடம், குவாரி குறித்து மனு அளித்த போது, 2 வாரங்களுக்குள், 2 குழுக்கள் நேரடி கள ஆய்வு செய்து, உண்மை தன்மையை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யும். அதன்பின், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, தெரிவித்தார்.

தலைமை மாறினாலும், மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகள் மாறாமல் உள்ளனர். கோவை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை கனிமவள துறையை கட்டுப்படுத்த, நிர்வாகம் தோல்வி கண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக விவசாயி தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதை அரசு விரைவில் கவனித்து தீர்வு காண வேண்டும்.

இவ்வாறு, கூறினார்.

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