நீர் வழித்தடங்களை துார் வார விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை
நீர் வழித்தடங்களை துார் வார விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM
சூலுார்: ‘நீர் வழிப்பாதைகளை துார் வார, ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, விவசாயிகள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சூலுார் வட்டாரத்தில், ஒரு நகராட்சி, ஐந்து பேரூராட்சிகள், 17 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இப்பகுதிகளில், ஏராளமான குளம், குட்டைகள் உள்ளன. பருவ மழையை நம்பியே பெரும்பாலான நீர் நிலைகள் உள்ளன. நீர் நிலைகளுக்கு மழை நீர் செல்லும் வழித்தடங்கள் அனைத்தும் துார் வாராததால், புதர் மண்டி கிடக்கின்றன. பருவ மழை பெய்தாலும், மழை நீர் செல்ல வழியில்லாத நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து, விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
சூலுார் வட்டாரத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. பல இடங்களில், 1,500 அடி போர்வெல் போட்டால்தான் தண்ணீர் வரும் நிலை உள்ளது. வரும் நாட்களில் மழைநீரை, நீர் நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சிகளில் உள்ள நீர் நிலைகள் குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறி உள்ளது. நீர் வழித்தடங்களில் கட்டட கழிவுகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டி, இருக்கும் இடமே தெரியாத நிலையாக உள்ளது. ஒவ்வொரு பருவமழைக்கு முன்பும் நீர் வழித்தடங்களை துார்வார வேண்டும் எனக்கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். ஆனால், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. அதனால், மழை நீர் அனைத்தும் வீணாக சாலையில் வழிந்தோடுகிறது. இம்முறையாவது, நீர் வழித்தடங்களை துார்வார உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.