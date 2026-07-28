மின் மீட்டர் பொருத்துவதற்கு விவசாயிகள் சங்கம் எதிர்ப்பு
மின் மீட்டர் பொருத்துவதற்கு விவசாயிகள் சங்கம் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
மேட்டுப்பாளையம்: விவசாய பயன்பாட்டிற்கான மின்சாரத்தை அளவீடு செய்ய, மின் மீட்டர் பொருத்துவதை, கைவிட வேண்டும் என, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம், தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் வேணுகோபால் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:
பல ஆண்டுகளாக மத்திய, மாநில அரசுகள் இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய, தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றன. அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது தமிழக அரசு, மின்சார வாரியம் வாயிலாக, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள செயற்பொறியாளர்களுக்கு, சுமார் 15 சதவீத விவசாய பயன்பாட்டில் உள்ள, இலவச மின் இணைப்புகளுக்கு, மின் மீட்டர் பொருத்தி, மின்சார பயன்பாட்டை அளவீடு செய்ய வேண்டும் என, உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக புறவாசல் வழியாக, தமிழக அரசு இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய, தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறதோ என்ற எண்ணம், விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
எனவே தமிழக அரசு மின் அளவீடு செய்ய மின் மீட்டர் பொருத்துவதை, உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என, தமிழக அரசுக்கு, தமிழக விவசாய சங்கம் வேண்டுகோள் விடுகிறது. மின் மீட்டர் பொருத்தினால், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம், விவசாயிகளை திரட்டி, தமிழகம் தழுவிய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும். இவ்வாறு அவர் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.