லஞ்சம் கேட்கிறார்கள் போலீசார்  விவசாயிகள் எஸ்.பி.,யிடம் புகார்

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லஞ்சம் கேட்கிறார்கள் போலீசார் விவசாயிகள் எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
லஞ்சம் கேட்கிறார்கள் போலீசார் விவசாயிகள் எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM
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கோவை: பெரியநாயக்கன்பாளையம் விவசாயிகளிடம், மதுவிலக்கு போலீசார் லஞ்சம் வாங்குவதாகவும், தொடர்ந்து கொடுக்க மிரட்டுவதாகவும் நேற்று மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் நாராயணசாமி விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் மனு அளித்தனர்.
மனுவில், ‘கோவில்பாளையம் மதுவிலக்கு போலீசார், பெரியநாயக்கன்பாளையம் விவசாயிகளின் தோட்டத்துக்கு நேரடியாக சென்று ரூ.2500 பெற்றுள்ளனர்.
நீராபானம், கள் இறக்கி விற்பனை செய்பவர்களிடம் தொடர்ந்து மாமூல் கொடுக்கவில்லை எனில் வழக்கு பதியப்படும் என மிரட்டியுள்ளனர். விவசாயிகளிடம் பெற்ற பணத்தை திரும்ப கொடுப்பதுடன், சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என கூறப்பட்டிருந்தது.