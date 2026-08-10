சதமடித்த சோலையாறு அணை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்சசி

ADDED : ஆக 09, 2026 04:40 PM
வால்பாறை: சோலையாறு அணையின் நீர்மட்டம், 100 அடியை தொட்டதால், பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
வால்பாறையில், கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் தென்மேற்கு பருவ மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு வால்பாறையில் பெய்த பருவமழையால், 160 அடி உயரமுள்ள சோலையாறு அணையின் நீர்மட்டம், ஜூலை மாதம் 26ம் தேதி நிரம்பியது.
இதனைத்தொடர்ந்து காடம்பாறை, மேல்ஆழியாறு, ஆழியாறு மற்றும் பரம்பிக்குளம் ஆகிய அணைகளும் நிரம்பின. இதனால் பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
இந்நிலையில் வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு பருவ மழை முன் கூட்டியே பெய்யத்துவங்கினாலும், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மழை பெய்யாததால், அணைகள் நிரம்புவதில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
கடந்த பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக, வால்பாறையில் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இதனால், 160 அடி உயரமுள்ள சோலையாறு அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று காலை, 100.17 அடியாக உயர்ந்தது. அணை, 100 அடியை எட்டியதால் பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
அணைக்கு வினாடிக்கு, 2,256 கனஅடி தண்ணீர் வரத்தாக உள்ளது. அணையிலிருந்து வினாடிக்கு, 1,619 கன அடி தண்ணீர் வீதம் பரம்பிக்குளம் அணைக்கு திறந்து விடப்படுகிறது.
நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை பதிவான மழை அளவு (மி.மீ): சோலையாறு – 37, பரம்பிக்குளம் – 11, வால்பாறை – 32, மேல்நீராறு – 48, கீழ்நீராறு – 56, காடம்பாறை – 3, துாணக்கடவு – 10, பெருவாரிப்பள்ளம் – 12, பொள்ளாச்சி – 3.