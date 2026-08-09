ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடக்கும் பாக்கு ஏலத்தில் பங்கேற்க, விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு விடப்பட்டுள்ளது.
காரமடை சிறுமுகை சாலை சாஸ்திரி நகரில் உள்ள அரசு வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில், செவ்வாய்கிழமை பாக்கு ஏலம் நடக்கும். வெளியூர் வியாபாரிகள் அதிகளவில் கலந்து கொள்வதால், போட்டியின் காரணமாக, பாக்குக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது.
சரியான எடை, நியாயமான விலை, எவ்வித தரகு கமிஷனும் இல்லை. இ-–நாம் வாயிலாக பாக்கு ஏல விற்பனை நடைபெறுகிறது. ஏல விற்பனை முடிந்த உடன், எடை சரிபார்த்து, விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் உடனடியாக பணம் வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பாக்கு விவசாயிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடக்கும் பாக்கு ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு, பாக்குகளை விற்று பயன் பெற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விளை பொருட்களை இருப்பு வைக்க குளிர் பதனக்கிடங்கு மற்றும் அறுவடை செய்த விளை பொருட்களை, காய வைக்க களங்கள் உள்ளன. விவசாய பொருட்களை தரம் பிரித்து விற்பனை செய்ய கிடங்குகள் உள்ளன. விபரங்களுக்கு: 9659242424 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ள, ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட கண்காணிப்பாளர் யுவராஜ் தெரிவித்தார்.