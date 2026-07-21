உழவர் சந்தை காய்கறி விலை  (21.07.2026)

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 45 — 50கத்திரி (சிம்ரன்) 45 — 50கத்திரி (நாடு) 55 — 60வெண்டை 40 — 45தக்காளி (நாடு) 16 — 19தக்காளி ஆப்பிள் 22 — 24அவரை (பிஸ்கட்) 60 — 66புடலை 30 —35பீர்க்கன் 48 — 54சுரைக்காய் 25 — 30பாகற்காய் 60 — 65கொத்தவரை 35 — 40பூசணி 16 — 18அரசாணி 16 — 18ப.மிளகாய்(சம்பா) 35 — 40ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 45 — 50சி.வெங்காயம் 50 — 56பெ.வெங்காயம் 30 —33த.பயறு (வெள்ளை) 38 —42பச்சை மொச்சை 65 — 70முருங்கை 55—60தேங்காய் 50 — 54மாங்காய் 34 — 38வாழைக்காய் 34 — 38சேனைகிழங்கு 38 — 42கருணைகிழங்கு 90 —96சேப்பங்கிழங்கு 40 — 45மரவள்ளி 24 — 30 -சர்க்கரைவள்ளி 35 — 40கறிவேப்பிலை 30 — 35கொத்தமல்லி 70 — 75புதினா 12 — 15கீரைகள் 18 — 20வெந்தயக்கீரை 32— 35வல்லாரை 8 — 10கோவக்காய் 45 — 54வாழைத்தண்டு 5 — 10வாழை இலை 4 — 5வாழைப்பூ 10 — 15முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 25 — 30வெள்ளரி 38 — 42பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 0 — 0சுண்டக்காய் 140 — 150வெங்காயத்தாள் 12 — 15காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 —0நிலக்கடலை 60- -— 68மக்காசோளக்கதிர் 22— 28முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 — 46காளான் (200 கிராம்) 43 — 50உருளை(ஊட்டி) 58 —64மேரக்காய் 26-- -— 28முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 —0கேரட் 70 —78பீட்ரூட் (ஊட்டி) 75 — 85நுால்கோல் 40— 48டர்னிப் 60 —70மு.கோஸ் 32 —35முட்டைகோஸ் (கலர்) 0—0காலிபிளவர் 42 --— 48பட்டாணி 250 — 260பூண்டு 200 — 220இஞ்சி 160 — 175புருக்கோலின் 120 — 130பென்னி பீன்ஸ் 80 — 90குடமிளகாய் 80 — 85பட்டர் பீன்ஸ் 160 — 170