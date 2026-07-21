மலையோரத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையம்; விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
மலையோரத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையம்; விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஓரத்தில் தடுப்பணைகள் உள்ள பகுதியில் சாக்கடை மேலாண்மை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே உள்ள கூடலூர் நகராட்சி சார்பில், கூடலூர் கவுண்டம்பாளையம் வடக்கு தோட்டப்பகுதி அருகே அம்ருத் 2.O திட்டத்தில் இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது. இதன் அருகே, 3 மழை நீர் தடுப்பணைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் கசிவு, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை நிரந்தரமாக மாசுபடுத்தும். இதனால், விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடைகளின் முதன்மையான குடிநீர் ஆதாரம் கடுமையாக பாதிக்கும்.
இங்குள்ள மழைநீர் சேமிப்பு தடுப்பணைகளில் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, அதிகப்படியான நீர் சேமிக்கப்படும். இந்நீர் இங்குள்ள வனவிலங்குகளுக்கு நீர் ஆதாரமாகவும், விவசாய கிணற்றின் நீரின் அளவையும் அதிகப்படுத்தும். இதனால் வனவிலங்குகளுக்கும், விவசாய தொழிலுக்கும், சுத்திகரிப்பு நிலையம் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும்.
இது குறித்து, தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் வேணுகோபால் கூறுகையில்,சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வரும் துர்நாற்றம் காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளை ஈர்க்கும் அபாயம் உள்ளது. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினால் ஏற்படும் அதிகபட்ச இரைச்சல் விவசாயிகளுக்கும் நாய், ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்ட வேளாண் விலங்குகளுக்கும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தும். ஒட்டுமொத்த விவசாயம் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தை, இப்பகுதியில் உடனடியாக நிறுத்தி, அதை வேறு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றார்.