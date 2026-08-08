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கருகும் தென்னை மரங்கள் கண்ணீர் விடும் விவசாயிகள்

கருகும் தென்னை மரங்கள் கண்ணீர் விடும் விவசாயிகள்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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அன்னுார்: மழை குறைவால், அன்னுார் பகுதியில் தென்னை மரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அன்னுார் வட்டாரத்தில், 20 ஆயிரம் ஏக்கரில், பயறு, சோளம், கரும்பு, மஞ்சள், வாழை உட்பட பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. ஆட்கள் பற்றாக்குறை மற்றும் விளைப்பொருட்களுக்கு நிலையான கட்டுபடியாகும் விலை இல்லாததால், நுாற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தென்னந்தோப்புகளை உருவாக்கி, சொட்டுநீர் பாசனத்தையும் ஏற்படுத்தினர். நடப்பாண்டு மழை குறைவால் கருகி வருகின்றன.

அன்னுார் விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘நிலத்தடி நீர் மட்டம் ஆயிரம் அடிக்கு கீழ் சென்று விட்டது. பருவமழையும் பெய்யவில்லை. ஏராளமான தென்னை மரங்களில் தென்னை ஓலைகள் கருகி வருகின்றன. தென்னைக்கு உயிர் தண்ணீர் விடுவதற்காக விலைக்கு தண்ணீர் வாங்கி ஊற்றினோம். தற்போது லாரி தண்ணீர் தேவை அதிகரித்து விட்டது. கட்டணமும் உயர்ந்து விட்டது. லாரி தண்ணீர் வாங்குவது குறைந்து விட்டது. அன்னுார் மேற்கு பகுதியில் நுாற்றுக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் கருகி வருகின்றன’ என்றனர்.

பா.ஜ., அறிவுசார் பிரிவு மாநில செயலாளர் ஜெயபால் கூறுகையில், ‘‘தற்போது அன்னுார் பகுதியில் தென்னை கடுமையாக பாதித்துவிட்டது. விவசாயிகளின் வருமானம் குறைந்து விட்டது. சிலர் தென்னை மரங்களை அகற்றி விட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கவும், தோட்டங்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகிக்கவும், அத்திக்கடவு திட்டத்தில் அனைத்து குளம் குட்டைகளிலும் தண்ணீர் நிரப்பவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.

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