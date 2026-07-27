ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடையில் புனித மகதலா மரியா தேர்த்திருவிழா நடந்தது.
காரமடை கோவை சாலையில், புனித மகதலா மரியா தேவாலய தேர்த்திருவிழா கடந்த 19ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. கோவை மறை மாவட்ட முதன்மை குரு மெல்கியோர் திருப்பலி நிறைவேற்றி கொடியேற்றி வைத்தார். 24ம் தேதி வரை நவநாள், திருப்பலி, மறையுரைகள் நடந்தன. 25ம் தேதி காலை கோவை மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் அக்குவினாஸ்க்கு வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து புது நன்மை, உறுதி பூசுதல், அருட்சாதனங்கள் வழங்கும் விழா, ஆயர் தலைமையில் திருப்பலி நடந்தன.
கடந்த 26ம் தேதி காலை திருவிழா திருப்பலி பாதிரியார் திசை ஜெரி தலைமையிலும், மாலையில் தேர்த்திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி புனித சூசையப்பர் குருமட அதிபர் கிறிஸ்டோபர் தலைமையிலும் திருப்பலிகள் நடந்தன. இரவு 8:00 மணிக்கு தேவாலயத்திலிருந்து மகதலா மரியாவின் உருவம் தாங்கிய மின் அலங்கார தேர் புறப்பட்டது. காரமடை நகர் வரை சென்று மீண்டும் தேவாலயத்தை அடைந்தது.
திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர். முடிவில், நற்கருணை ஆசீர் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை, பங்கு பாதிரியார் ஜான் யேசு சிஜு மற்றும் பங்கு மக்கள் செய்திருந்தனர்.