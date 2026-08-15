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சி.எஸ்.ஐ. கிறிஸ்துநாதர் ஆலய பிரதிஷ்டை தின விழா

சி.எஸ்.ஐ. கிறிஸ்துநாதர் ஆலய பிரதிஷ்டை தின விழா

ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM

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கோவை: டி.வி.எஸ். நகர், தடகம் ரோட்டில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ. கிறிஸ்துநாதர் ஆலயத்தின் 25ம் ஆண்டு ஆலயப் பிரதிஷ்டை தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ்2 வகுப்புகளில் முதலிடம் பிடித்தவர்களுக்கும், திருமண்டல அளவில் ஞாயிறு பள்ளியில் முதலிடம் பெற்றவர்களுக்கும் பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு ஆலய வளாகத்தில் நடந்தது.

பரிசுகளை வழங்கிய ஏ.கே.ஜே. கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அஜீத்குமார் லால் மோகன் மாணவர்களின் எதிர்காலக் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை கருத்தில் கொண்டு தற்பொது வளர்ந்து வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த படிப்புகள் குறித்து கூறினார்.

சபைகுரு ராஜசேகரன், செயலர் மைக்கேல், பொருளாளர் பின்சி போஸ் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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