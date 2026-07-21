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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்ய சம்மேளனம் கோரிக்கை

‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்ய சம்மேளனம் கோரிக்கை

‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்ய சம்மேளனம் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM

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கோவை: ‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசிடம் முறையிடப்பட்டுள்ளது.

‘டாஸ்மாக்’ ஊழியர் மாநில சம்மேளனத்தின்(சி.ஐ.டி.யு.,) பொதுச்செயலாளர் திருச்செல்வன் அறிக்கை:

சிவகங்கையில் விற்பனையாளர் அர்ஜூனன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதில் பெரும் தீக்காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை பலன்றி உயிரிழந்தார்.

கிருஷ்ணகிரியில் மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பீர்பாட்டில் விலையைவிட மிக குறைவான தொகை கொடுத்து மிரட்டி வாங்கியுள்ளனர். ஊழியர்களை தாக்கி வழிப்பறியில் ஈடுபடும் சம்பவங்களும் நடக்கின்றன.

போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்காததால் பிற பகுதிகளிலும் இத்தாக்குதல் தொடர்கிறது. ‘டாஸ்மாக்’ நிர்வாகம் போலீசில் புகார் அளிப்பதில்லை. பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கவோ, நிவாரணம் வழங்கவோ அக்கறை காட்டுவதும் இல்லை. டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் உயிருக்கும் உடமைக்குமான பாதுகாப்பை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு, அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

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