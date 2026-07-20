கார் பார்க்கிங் திட்டத்துக்கு கால்பந்து சங்கம் எதிர்ப்பு
கார் பார்க்கிங் திட்டத்துக்கு கால்பந்து சங்கம் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM
கோவை: நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே உள்ள மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில், உள்விளையாட்டு அரங்கம் அருகேயுள்ள காலியிடத்தை இலவச கார் பார்க்கிங்காக மாற்றும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கார் பார்க்கிங் அமைக்கப்பட்டால் அப்பகுதியில் கால்பந்து விளையாடுவது பாதிக்கப்படும் என்பதால், திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என கோவை மூத்தோர் கால்பந்து சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்த பின் சங்கத்தினர் கூறுகையில், “காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை மாணவர்களும், காலை 7 மணி முதல் 10 மணி வரை 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் இங்கு கால்பந்து விளையாடி வருகிறோம். தற்போது அந்த இடத்தில் கார் பார்க்கிங் அமைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., அமைச்சர், மாநகராட்சி கமிஷனர் உள்ளிட்டோரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். கார் பார்க்கிங் அமைக்கப்பட்டால் அங்கு விளையாட முடியாது. நேரு ஸ்டேடியத்திற்குள்ளும் விளையாட அனுமதி இல்லை. கால்பந்துக்கு நிரந்தர மைதானம் அமைத்து தர வேண்டும். எங்கள் கோரிக்கையை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.” என்றனர்.