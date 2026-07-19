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கோவிலில் சிமென்ட் படிக்கட்டுகள் வனத்துறை அதிகாரி விளக்கம்

கோவிலில் சிமென்ட் படிக்கட்டுகள் வனத்துறை அதிகாரி விளக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் உள்ள கருப்பராயன் கோவிலில், சிமென்ட் உபயோகப்படுத்தி படிக்கட்டுகள் கட்டியது தவறு என மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

மேட்டுப்பாளையம்–கோத்தகிரி சாலையில், மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட வனப்பகுதியில், சிறிய அளவிலான கருமலை கருப்பராயன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் பல ஆண்டுகளாக அருகில் உள்ள ஊமபாளையம், கல்லாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது கோவில் விழா வருவதையொட்டி, ஊர் மக்கள் சிலர் கோவில் அமைந்துள்ள பகுதியில் சிமென்ட் உபயோகப்படுத்தி படிக்கட்டுகளை கட்டினர். அப்போது அவ்வழியாக ரோந்து சென்ற மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினர், ரிசர்வ் பாரஸ்ட் எனப்படும் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் இப்படி படிக்கட்டுகள் கட்டக்கூடாது, என கூறி கோவிலுக்கு தொடர்புடைய ஊர் மக்களை, மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகம் அலுவலகத்திற்கு பேச்சுவார்த்தைக்காக அழைத்தனர்.

அப்போது, ஊர் மக்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக அலுவலகத்திற்கு உள்ளே வராமல், வனவர் சிங்காரவேலு உள்ளிட்ட வன ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த வீடியோ வைரல் ஆன நிலையில், மேட்டுப்பாளையம் தாசில்தார் சரவணக்குமார், போலீஸ் டி.எஸ்.பி., பாஸ்கர், மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகர் சசிக்குமார் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் ஊர் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

அதில், கோவில் விழா முடிந்தவுடன், படிக்கட்டுகளை அகற்றிவிடுகிறோம் என ஊர் மக்கள் எழுத்து பூர்வமாக கடிதம் எழுதிக்கொடுத்தனர். வனத்துறையினர் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து, மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகர் சசிக்குமார் கூறுகையில், ‘அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் இவ்வாறு கட்டடங்கள் கட்டுவது தவறு. நீண்ட ஆண்டுகளாக கோவில் அப்பகுதியில் அமைந்துள்ளதால், மக்கள் அங்கு சென்று வழிபாடு நடத்த அனுமதித்துள்ளோம். பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து விழா முடியும் வரை படிக்கட்டுகள் இருக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளோம், என்றார்.

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