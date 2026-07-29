துாய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
வால்பாறை: வால்பாறை நகராட்சி சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம், நகராட்சி சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடந்தது. நகராட்சி தலைவர் அழகுசுந்தரவள்ளி, தனி தாசில்தார் ரமேஷ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் செந்தில்குமார் வரவேற்றார்.
முகாமை எம்.எல்.ஏ., சுதாகர் துவக்கி வைத்து பேசும் போது, ‘துாய்மை பணியாளர் நலன் காக்க அவர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது. நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களுக்கு குடிசை மாற்றுவாரியத்தில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கள் வழங்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் விரைந்து கிடைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றார்.
முகாமில், அரசு ஆரம்ப சுகதார நிலையத்தின் சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. இதில், 200க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.