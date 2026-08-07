மாணவியர் விடுதியில் இலவச யோகா பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:32 PM
அன்னுார்: அரசு பள்ளி மாணவியருக்கு, இலவச யோகா பயிற்சி துவங்கியது.
வேதாத்திரி மகரிஷி வடிவமைத்த ‘நலவாழ்விற்கு யோகா’ என்னும், 12 நாள் அடிப்படை யோகா பயிற்சி மனவளக்கலை மன்றம் சார்பில் நடைபெற்று வருகிறது. அன்னுார் மனவளக்கலை மன்றம் சார்பில், சொக்கம்பாளையத்தில் உள்ள அரசு மாணவியர் விடுதியில் இலவச யோகா வகுப்பு துவங்கியது. இதில் 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் பங்கேற்றனர். இவர்களுக்கு தியானம், மூச்சுப் பயிற்சி, எளிய உடற்பயிற்சி, யோகா ஆகியவை கற்பிக்கப்பட்டது.
பேராசிரியை தேவகி திருவேங்கடம் பேசுகையில், ‘இப்பயிற்சியை கற்றுக் கொள்வதாலும் தொடர்ந்து பின்பற்றுவதாலும், உடல், மன ஆரோக்கியம் மேம்படும். தீய எண்ணங்கள் விலகி, நல்ல எண்ணங்கள் உருவாகும். தீய பழக்கங்கள் நம்மை அணுகாது. ஆரோக்கியத்தோடு வாழ முடியும்,’’ என்றார். மனவளக்கலை துணை பேராசிரியர்கள், தன்னார்வலர்கள், மாணவியர் பங்கேற்றனர்.