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ஜி.சி.டி. மாணவர்கள் 25 ஆண்டுக்கு பின் சந்திப்பு

ஜி.சி.டி. மாணவர்கள் 25 ஆண்டுக்கு பின் சந்திப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:01 PM

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கோவை: கோவை அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லுாரியில்  (ஜி.சி.டி.) 1997–2001ம் ஆண்டு படித்த முன்னாள் மாணவர்களின் வெள்ளி விழா சந்திப்பு கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது. 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடந்த சந்திப்பில், 180க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர். முன்னாள் பேராசிரியர்களும் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.

தாங்கள் பயின்ற துறைகள், வகுப்பறைகளுக்குச் சென்று  பார்வையிட்ட முன்னாள் மாணவர்கள், பழைய நினைவுகளை  பகிர்ந்து கொண்டனர். எஸ்.ஆர். ஜங்கிள் ரிசார்ட்டில் கலந்துரையாடல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. குடும்பம், வாழ்க்கை, தொழில் நினைவுகளை பகிர்ந்து மகிழ்ந்தனர்.

மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்குத் தயாராகி வரும் ஜி.சி.டி. பேட்மிண்டன் மற்றும் நடன குழுக்களுக்கு நிதி வழங்கினர்.  தங்கள் பேட்ச் பெயரில் அறக்கட்டளை உருவாக்க உள்ளதாக தெரிவித்தனர். அனைவரும் இணைந்து போட்டோ எடுத்து வெள்ளிவிழா சந்திப்பை பதிவு செய்தனர்.

புட்நோட்:  கோவை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் 1997–2001-ம் ஆண்டு படித்த மாணவர்களின் வெள்ளி விழா சந்திப்பு நடந்தது. 

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