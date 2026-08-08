சஹோதயா  போட்டியில் கீதாஞ்சலி பள்ளி அபாரம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சஹோதயா போட்டியில் கீதாஞ்சலி பள்ளி அபாரம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
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வெள்ளலுார் எஸ்.எஸ்.வி.எம்., வேர்ல்டு பள்ளியில் 47வது கோயம்புத்துார் சஹோதயா பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு எறிபந்து போட்டி நடந்தது.
14 வயதுக்குட்பட்ட மாணவியருக்கான போட்டியில் 25 அணிகள் பங்கேற்றன. கீதாஞ்சலி பப்ளிக் பள்ளி அணி, மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டியில் கோவை ஸ்ரீனிவாசா பப்ளிக் பள்ளி அணியை வென்றது.
தொடர்ந்து, 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவியர் பிரிவில், எஸ்.எஸ்.வி.எம்., பள்ளி அணியை வென்று கீதாஞ்சலி பப்ளிக் பள்ளி மாணவியர் மூன்றாம் இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டனர். வெற்றி பெற்ற மாணவியரை முதல்வர் கவிதா மற்றும் தாளாளர் அழகிரிசாமி ஆகியோர் பாராட்டினர்.