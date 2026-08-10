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மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம்

மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் தங்க தேரோட்டம்

ADDED : ஆக 07, 2026 03:20 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:20 PM

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அன்னுார்: அன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் தங்கத் தேரோட்டம் நடந்தது.

ஆடி கிருத்திகை முன்னிட்டு, அன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று முன்தினம் காலை முருகப்பெருமானுக்கு பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேக பூஜை, மதியம் அலங்கார பூஜை நடந்தது; அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலை 5:00 மணிக்கு, கருமத்தம்பட்டி ராயர்பாளையத்தை சேர்ந்த வேலவன் காவடி குழுவினரின் காவடியாட்டம் நடந்தது. இரவு 7:00 மணிக்கு தங்கத் தேரோட்டம் துவங்கி உள் பிரகாரத்தில் உலா வந்தது.

தேரில், வள்ளி தெய்வானை உடனமர் முருகப்பெருமான் மின்னொளியில் பிரகாசமாக காட்சி தந்தார். அறங்காவலர் குழு தலைவர் நடராஜன், அறங்காவலர்கள் மற்றும் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

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