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யோகா போட்டியில் வென்ற  அரசு பஸ் டிரைவருக்கு பாராட்டு

யோகா போட்டியில் வென்ற  அரசு பஸ் டிரைவருக்கு பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சூளேஸ்வரன்பட்டியை சேர்ந்த, அரசு போக்குவரத்து கழக பொள்ளாச்சி -– 2 கிளையை சேர்ந்த டிரைவர் ஜெயராமன்,59. முறையாக யோகா கலை பயின்ற அவர், அந்தமானில் சாய் யோக கல்வி மற்றும் சாரிடபிள் டிரஸ்ட், அந்தமான் யூத் யோகா பெடரேஷன், சர்வதேச இளைஞர் யோகா டெக்கரேஷன், ஓசான் யோகா சென்டர் இந்தியன் யோகா அசோசியேசன் சார்பில் நடந்த, 13வது தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்றார். இவர், 50 முதல், 60 வயது வரை உள்ளவர்ளுக்கான போட்டியில் பங்கேற்று முதல் பரிசை வென்றார்.

இது குறித்து, ஜெயராமன் கூறியதாவது:

கோவை கணபதியில் உள்ள ஓசோன் யோகா மையத்தில், யோகா பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் பெற்றுள்ளேன். பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற நானம்மாள் யோகா பாட்டியின் மகன் பாலகிருஷ்ணனிடம் யோகா பயிற்சி பெற்றேன். இதுவரை பல இடங்களில் நடந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று, 30க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளை வென்றுள்ளேன்.

கடந்த மாதம், 27ம் தேதி அந்தமானில் நடந்த யோகா போட்டியில் வெற்றி பெற்றேன். தொடர்ந்து, இந்த மாதம் போலந்து நாட்டின் தலைநகரில் சாய் யோகா அகாடமி வாயிலாக நடந்த போட்டியில் பங்கேற்று அந்த நாட்டின் அரசு சான்றிதழ் பெற்றுள்ளேன். வர்ம கலை பயிற்சி பெற்று வைத்தியம் செய்கிறேன்.

இவ்வாறு, கூறினார்.

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