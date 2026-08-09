தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தேயிலை ‘இன்குபேட்டர்’ மையம் கோவையில் அமைக்க அரசு முடிவு

தேயிலை ‘இன்குபேட்டர்’ மையம் கோவையில் அமைக்க அரசு முடிவு

தேயிலை ‘இன்குபேட்டர்’ மையம் கோவையில் அமைக்க அரசு முடிவு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை, ஜூலை 25 –

‘‘விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, வேளாண் பல்கலையுடன் இணைந்து தேயிலைக்கு ‘இன்குபேட்டர்’ மையம் அமைக்கபடும்.’’ என, தேயிலை வாரியம் குன்னுார் செயல் இயக்குனர் பரணிகுமார் கூறினார்.

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையில், தென்னிந்திய ‘சிகினேச்சர்’ தேயிலை கண்காட்சி மற்றும் வாங்குவோர், விற்போர் கலந்துரையாடல் கருத்தரங்கு நேற்று நடந்தது. வேளாண் வணிக மேம்பாட்டு இயக்குனரக இயக்குனர் சோமசுந்தரம் தலைமை வகித்தார். துணைவேந்தர் சுப்பிரமணியம் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். பரணிகுமார் கூறியதாவது:  தென்னிந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் தேயிலையில்,40 சதவீதம் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இங்கிலந்து, அமெரிக்கா மற்றும் அரபு நாடுகளில் தென்னிந்திய தேயிலைக்கு அதிக ‘டிமாண்ட்’ உள்ளது. இந்திய தேயிலையில், 100 சதவீதம் ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. அதனால் ஏற்றுமதியில் நம் நாட்டு தேயிலை முன்னிலையில் உள்ளது.

ஈரான் போர் காரணமாக ஏற்றுமதியில் சிக்கல் உள்ளது. அதனால் வட ஆப்ரிக்கா, அல்ஜீரியா, மொராக்கோவுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறோம்.விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, வேளாண் பல்கலையுடன் இணைந்து தேயிலைக்கு கோவையில் ‘இன்குபேட்டர்’ மையம் அமைக்க இருக்கிறோம். தேயிலை விவசாயத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, டிரோன் சர்வே செய்து, காலநிலைகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது.  இந்த தொழில்நுட்பத்தில் மண் பரிசோனை செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு, பரணிகுமார் கூறினார்.

மேற்கு வங்க சாய் சுன் டீ உரிமையாளர், ராஜீவ் பைட், குன்னுார் தேயிலை வாரிய துணை இயக்குனர் செல்வம், வாரிய அதிகாரி உமாமகேஸ்வரி பங்கேற்றனர்.…படம் விக்னேஷ்   

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us