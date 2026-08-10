/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கற்பகம் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM
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கற்பகம் பொறியியல் கல்லுாரியில் 22வது பட்டமளிப்பு விழா கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் வசந்தகுமார் தலைமையில் நடந்தது.
பெங்களூரு பி.இ.எஸ்., பல்கலை இணை துணை வேந்தர் நாகார்ஜுனா சதினேனி, எச்.சி.எல்.,டெக், குளோபல் சீனியர் வைஸ் பிரசிடெண்ட் தனசேகரன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏ.ஐ., யுகத்திற்கேற்ப தொழில்நுட்ப திறன்களை வளர்க்க வேண்டும் என அவர்கள் அறிவுரை வழங்கினர்.
1,434 மாணவர்களுக்கு பட்டங்களும், முதன்மை மதிப்பெண் பெற்ற 14 மாணவர்களுக்கு தங்க பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன.
கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்களின் முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி முருகையா, பொறியியல் கல்லூரி முதல்வர் கார்த்திகைக்குமார், டீன் சோபியா, உள்ளிட்ட பலர் விழாவில் பங்கேற்றனர்.