வி வி கற்பகம் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM
கோவை: ஒத்தக்கால்மண்டபம், கற்பகம் மருத்துவக்கல்லுாரியின் துணை சுகாதார அறிவியல் துறை சார்பில் பட்டமளிப்பு விழா, கற்பகம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்தது. கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் வசந்தகுமார் தலைமை வகித்தார்.
லோட்டஸ் மருத்துவமனை குழுமத் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் டாக்டர் செல்வன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று 130 மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.
அவர் பேசுகையில், ‘‘சுகாதாரத் துறையில் தொழில்முறை திறன், மனிதநேயம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை முக்கியமானவை. மாணவர்கள் தங்களது சேவையின் மூலம் சமூக நலனுக்கு சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும், ’’
கற்பகம் கல்வி நிறுவனங்களின் முதன்மை செயல் அதிகாரி முருகையா, மருத்துவ இயக்குனர் டாக்டர் வெங்கடேசன், கற்பகம் மருத்துவக்கல்லுாரி முதல்வர் சாந்தா அருள்மொழி மற்றும் துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.