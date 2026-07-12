பழங்குடியின மக்களுக்கு குறைதீர்க்கும் முகாம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM
வால்பாறை: திருப்பூர் மாவட்ட பழங்குடியின மக்களுக்கு, காடம்பாறையில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம் நடந்தது.
திருப்பூர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில், பழங்குடியின மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாம் நடந்தது.
வால்பாறை அடுத்துள்ள, காடம்பாறை மின் நிலைய மனமகிழ் மன்றத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் மனிஷ்நாரணவரே தலைமை வகித்தார்.
முகாமில், குருமலை, மேல்குருமலை, பூச்சிக்கொட்டான்பாறை, குழிப்பட்டி, மாவடப்பு, கருமுட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு செட்டில்மெண்ட் பகுதியை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அரசுத்துறை அதிகாரிகள், பங்கேற்று பழங்குடியின மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தனர். விழாவில் மாவட்ட கலெக்டர், பழங்குடியின மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.