/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ குரு பூர்ணிமா ஆராதனா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
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பெ.நா.பாளையம்: துடியலுார் அருகே, என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனி சின்மயா கிருபா ஆலயத்தில் குரு பூர்ணிமா ஆராதனா நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சின்மயா மிஷன் ஆச்சார்யா சுவாமினி சம்பிராஷ்டானந்தா பேசுகையில், ‘‘மக்களுக்கு அனைத்து வகையான சேவைகளையும் செய்யும் இடத்தில், செல்வங்கள் தானாக வந்து சேரும். உண்மையான குரு, தன்னுடைய சீடர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருப்பர். வேத வியாசர், சங்கராச்சாரியார் ஆகியோரின் ஆன்மிக சேவைகள் பிரம்மாண்டமானது,’’ என்றார். குருபூஜையில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, குரு வணக்கம் செலுத்தினர்.