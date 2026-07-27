பெண் மாவோயிஸ்ட்   ஆஜர் சாட்சி விசாரணை ஒத்திவைப்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பெண் மாவோயிஸ்ட் ஆஜர் சாட்சி விசாரணை ஒத்திவைப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM
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கோவை: ஆனைகட்டி, அட்டப்பாடியில், 2019, நவ.9ல் மாவோயிஸ்ட்களுக்கும், அதிரடிப்படைக்கும் இடையே துப்பாக்கி சண்டை நடந்தது. மாவோயிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த மூவர் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர். காயமடைந்த மாவோயிஸ்ட் தீபக் மற்றும் பெண் மாவோயிஸ்ட் ஸ்ரீமதி ஆகியோர் தப்பினர்.
ஆனைகட்டி பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஸ்ரீமதி, 2020ல் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது மாவட்ட முதன்மை செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது. வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. ஸ்ரீமதி கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். சாட்சி விசாரணை நடந்தது. அடுத்த விசாரணை ஆக., 10க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.