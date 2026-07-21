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முன்னாள் துணைவேந்தர் பாலகுருசாமிக்கு   கவுரவம்  

முன்னாள் துணைவேந்தர் பாலகுருசாமிக்கு   கவுரவம்  

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM

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கோவை: டெல்லியில்  நடந்த ‘உலக இளைஞர் திறன் தின 2026’ கொண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக  விருது வழங்கும் விழா நடந்தது.

இதில், ​ அண்ணா பல்கலையின் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பாலகுருசாமிக்கு  உலக உயர்கல்வி மற்றும் மேம்பாட்டு அகாடமியின்  (டபிள்யு – ஏ.எச்.இ.ஏ.டி.,) ‘பெல்லோ ஆப் எமினன்ஸ்’ மற்றும் ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது.

மத்திய அரசின் ஜல் சக்தித்துறை இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சவுத்ரி விருதை வழங்கினார். டி.ஆர்.டி.ஒ., முன்னாள் தலைமை இயக்குனர்  சரஸ்வத் மற்றும் டபுள்யு – ஏ.எச்.இ.ஏ.டி., தலைவர் சர்மா உடனிருந்தனர்.

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