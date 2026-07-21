/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ முன்னாள் துணைவேந்தர் பாலகுருசாமிக்கு கவுரவம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM
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கோவை: டெல்லியில் நடந்த ‘உலக இளைஞர் திறன் தின 2026’ கொண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக விருது வழங்கும் விழா நடந்தது.
இதில், அண்ணா பல்கலையின் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பாலகுருசாமிக்கு உலக உயர்கல்வி மற்றும் மேம்பாட்டு அகாடமியின் (டபிள்யு – ஏ.எச்.இ.ஏ.டி.,) ‘பெல்லோ ஆப் எமினன்ஸ்’ மற்றும் ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது.
மத்திய அரசின் ஜல் சக்தித்துறை இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சவுத்ரி விருதை வழங்கினார். டி.ஆர்.டி.ஒ., முன்னாள் தலைமை இயக்குனர் சரஸ்வத் மற்றும் டபுள்யு – ஏ.எச்.இ.ஏ.டி., தலைவர் சர்மா உடனிருந்தனர்.