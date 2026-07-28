விடுதி விதிமுறைகள் இதுதான் உணவு பாதுகாப்பு துறை பயிற்சி
விடுதி விதிமுறைகள் இதுதான் உணவு பாதுகாப்பு துறை பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
பீளமேடு: உரிமம் பெறுவது, விதிமுறைகளின் படி கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல், ஆரோக்கியமாக உணவு தயாரிப்பது குறித்த பயிற்சி, நேற்று நடந்தது.
மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை சார்பில் நடந்த பயிற்சியில், 190க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். உணவு தயாரிப்பவர்களுக்காக மத்திய அரசு வழங்கும் பாஸ் டேக் பயிற்சி குறித்து, பிரத்யேகமாக விளக்கப்பட்டது.
மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அனுராதா கூறியதாவது:
தனியார் விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு குறித்த புகார்கள் வருகின்றன. விடுதி நடத்துவோரே உணவு தயாரிப்பது மற்றும் வெளியில் இருந்து சமைத்த உணவை பெற்று விநியோகித்தல் ஆகிய இரண்டுக்கும், தனித்தனியாக லைசென்ஸ் பெற வேண்டும்.
‘புட் சேப்டி மித்ரா’ இணையதளத்தில், அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்களின் தொடர்பு எண் இருப்பதால், உரிய சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்து பெறலாம். உணவு தயாரிப்பவர்கள் கட்டாயம் தலைகவசம், முகம், கைகளில் கிளவுஸ் அணிவது அவசியம்.
கிச்சனில் உணவு பொருட்களுடன், எந்த ரசாயன பொருட்களும் இருப்பு வைக்க கூடாது. சிந்தடிக் கலர்களை உணவில் சேர்க்க கூடாது.
உணவு தயாரிப்பின் போது, சைவமாக இருந்தால், 60 டிகிரி செல்சியஸ், அசைவமாக இருந்தால் 75 டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிக கொதிநிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அப்போது தான் உணவில் உள்ள நுண்கிருமிகள் அழிக்கப்படும். தண்ணீரின் தரத்தை 6 மாதத்துக்கு ஒருமுறை பரிசோதிக்க வேண்டும். பூச்சி கட்டுப்பாட்டு மேலாண்மையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.