மின்கம்பத்தில் உரசும் மரக்கிளையை அகற்றணும்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:50 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, கோவில்பாளையம் எல்.ஜி.ஆர்., நகர் பகுதியில் மின்கம்பத்தை உரசும் முள் மரக்கிளையை அகற்ற மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
கிணத்துக்கடவு, கோவில்பாளையத்தில் இருந்து நெகமம் செல்லும் ரோட்டில் எல்.ஜி.ஆர்., நகர் அமைந்துள்ளது. இங்கு, 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதியில், ரோட்டின் ஓரத்தில் உள்ள முள் மரத்தின் கிளை மின்கம்ப ஒயர்களில் உரசிய படி உள்ளது.
இதனால், மழை காலம் மற்றும் அதிக காற்று வீசும் போது மின் வெட்டு ஏற்படுகிறது. எனவே, முள்மரத்தின் கிளையை வெட்டி அகற்றம் செய்ய வேண்டுமென அப்பகுதியினர் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மக்கள் கூறுகையில், ‘இப்பிரச்னை கடந்த 5 மாதங்களாக உள்ளது. மின்வாரிய அலுவலகத்தில் மனு அளித்தும் எந்த பயனும் இல்லை. இப்பகுதியில் குடியிருப்புகள் அதிகரித்து வருவதால், கட்டுமான பணிகளுக்கு மணல், கற்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கனரக வாகனங்களில் எடுத்து வரும்போது மரக்கிளைகளில் உரசுகிறது.
இதே நிலை தொடர்ந்தால், மின் ஒயர்கள் அறுந்து கீழே விழ அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, உடனடியாக இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.