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‘போதை பொருள் வழக்கில்  சிக்கினால் அவ்வளவுதான்’

‘போதை பொருள் வழக்கில்  சிக்கினால் அவ்வளவுதான்’

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM

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சரவணம்பட்டி: சங்கரா கல்லுாரியில், எம்.பி.ஏ. மாணவர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடந்தது.

மத்திய கலால், சுங்கத்துறை மற்றும் ஜி.எஸ்.டி., துறை சிறப்பு அரசு வக்கீல் வி.விஜயகுமார் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசுகையில், ‘‘போதை பொருள் கடத்துதல், பதுக்கி வைத்தல், உபயோகப்படுத்தல், போதைபொருளை வைத்திருப்பவருடன் பயணித்தல் ஆகிய எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் சட்டப்படி குற்றம்.

போதை பொருள் தொடர்பான வழக்கில் சிக்குவோருக்கு கடுமையான தண்டனை நீதிமன்றத்தால் அளிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவர்களின் வாழ்க்கை கேள்விகுறியாகி விடும். குடும்பத்தினரும் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே மாணவர்கள் கவனத்துடனும், விழிப்புணர்வுடனும் இருக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.

தொடர்ந்து, சட்டம் தொடர்பான   மாணவர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். கல்லுாரி நிர்வாக அறங்காவலர் ராமச்சந்திரன், இணை செயலர் நித்யா ராமச்சந்திரன், முதல்வர் டாக்டர் ராதிகா, மேலாண்மை துறை தலைவர் டாக்டர் சேதுராமன் ஆகியோர் பேசினர்.

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