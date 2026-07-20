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அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் வணிகவியல் மன்ற துவக்க விழா
அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் வணிகவியல் மன்ற துவக்க விழா
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
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வால்பாறை: வால்பாறை அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், வணிகவியல் மன்ற துவக்க விழா துவக்க விழா நடந்தது.
வால்பாறை அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், வணிகவியல்துறை சார்பில், மாணவர் மன்ற துவக்க விழா மற்றும் முதலாமாண்டு மாணவர்கள் அறிமுக விழா நடந்தது. கல்லுாரி கலையரங்கில் நடந்த விழாவுக்கு, முதல்வர் கோபி தலைமை வகித்தார். கல்லுாரி பேராசிரியர் பெரியசாமி வரவேற்றார்.
விழாவில், வணிகவியல் மன்ற துவக்க விழாவில் தலைவர், செயலாளர் உட்பட்ட மொத்தம், பத்து மன்ற பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அதனை தொடர்ந்து முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கான அறிமுகவிழா நடந்தது. மாணவர்களின் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. விழா ஏற்பாடுகளை கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் செய்திருந்தனர்.