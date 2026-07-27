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வருமான வரித்துறை அலுவலகம் முற்றுகை

வருமான வரித்துறை அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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ரேஸ்கோர்ஸ்: ‘மெட்ரோ’ ரயில் திட்டத்துக்கு அனுமதி மறுத்த மத்திய அரசை கண்டித்து, ரேஸ்கோர்ஸ் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய மறுமலர்ச்சி மக்கள் இயக்கத்தினர் 30 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இயக்கத்தின் தலைவர் ஈஸ்வரன் கூறுகையில், ‘‘அனுமதி மறுப்பது நகர வளர்ச்சியை புறக்கணிக்கும் செயல். தமிழக முதல்வர் கோவை, மதுரைக்கு ‘மெட்ரோ’ ரயில் திட்டங்களை மத்திய அரசிடம் கேட்க வேண்டும்,’’ என்றார்.

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