தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரிப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
காரமடை: காரமடை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளன. வாகனங்களில் செல்வோர், நடந்து செல்வோர் என தினமும் பலரை நாய்கள் விரட்டுகின்றன. தினமும் 3 பேராவது நாய் கடி சிகிச்சைக்காக காரமடை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் கிராமங்களில் உள்ள சுகாதார நிலையங்களுக்கு வருகின்றனர்.
நாய் கடித்தால் ரேபிஸ் நோய் பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ளதால், அண்மையில் காரமடை நகராட்சி சார்பில் தெரு நாய்கள் கண்டறியப்பட்டு, சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. எனினும் நாய்கள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதுகுறித்து, காரமடை வட்டார சுகாதாரத்துறையினர் கூறியதாவது:-
ரேபிஸ் நோயின் அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், தலைவலி, புண் அல்லது கடித்த இடத்தில் வலி, குமட்டல், வாந்தி, மனச்சோர்வு, ஹைட்ரோபோபியா என சொல்லக்கூடிய தண்ணீருக்கு பயம், மூளை அழற்சி, சுவாச செயலிழப்பு ஆகியவைகள் ஏற்படலாம். மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ரேபிஸ் தடுப்பூசி குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் போட வேண்டும்.
வீட்டில் வளர்க்கும் செல்லப்பிராணிகளுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டு பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்கான தடுப்பூசிகள் மற்றும் சிகிச்சை, அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
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