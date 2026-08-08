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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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வால்பாறை: தொடர் மழையால் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதால், பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

வால்பாறையில் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்கிறது.  கனமழையால் சோலையாறு அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பி.ஏ.பி., அணைகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.

வால்பாறை நகர் மற்றும் எஸ்டேட் பகுதியில், பெய்யும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சோலையாறு அணையின், 160 அடி உயரத்தில், நேற்று காலை,  97.18 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 1,886 கனஅடி தண்ணீர் வரத்தாக இருந்தது. அணையிலிருந்து வினாடிக்கு, 1,619 கனஅடி தண்ணீர் வீதம் பரம்பிக்குளம் அணைக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால், பரம்பிக்குளம் அணையின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை பதிவான மழை அளவு விபரம் (மில்லி மீட்டரில்):

சோலையாறு – 34, பரம்பிக்குளம் – 10, வால்பாறை – 34, மேல்நீராறு – 47, கீழ்நீராறு – 41, காடம்பாறை – 3, சர்க்கார்பதி – 3, துாணக்கடவு –  6, பெருவாரிப்பள்ளம் – 12, பொள்ளாச்சி –10 என்ற அளவில் மழை பெய்தது.

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