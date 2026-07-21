கல்குவாரிக்கு எதிராக தனி ஆளாக போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
கிணத்துக்கடவு: கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவில், 40க்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் உள்ளது. இதில், நெ.10.முத்தூர் பகுதியில், 10 கல்குவாரிகள் இயங்குகிறது.
இதில், விவசாயி முருகானந்தம் தோட்டத்தின் அருகாமையில் இருக்கும் கல்குவாரியில், சக்தி வாய்ந்த வெடிகளை பயன்படுத்தி பாறைகளை உடைத்து எடுப்பதால், இப்பகுதியில் விவசாயம் செய்ய அச்சுறுத்தலாக இருப்பதோடு, பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடப்பதால், அவற்றை தடுக்க கோரி, முருகானந்தம் வீட்டிலேயே உண்ணாவிரதம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
முருகானந்தம் கூறியதாவது:
நெ.10. முத்தூர் பகுதியில் உள்ள கல்குவாரிகளில் பல விதிமீறல்கள் நடக்கிறது. பாறைக்கு வெடி வைத்து தகர்க்கும் போது, கற்கள் சிதறி வீட்டில் விழுகிறது. வெடி வைக்கும் நேரத்தில் கால்நடைகள் அலறுகிறது.
இதுகுறித்து, அதிகாரிகளிடத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பலமுறை மனு கொடுத்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், விளைநிலம் பாதிப்பதுடன், பொருளாதார ரீதியாகவும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்னையை முதல்வர் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, தீர்வு காண்பதற்காக தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை துவங்கியுள்ளேன்.
இவ்வாறு, கூறினார்.