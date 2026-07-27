எஸ்.என்.எஸ்.,அகாடமி நடத்திய புதுமை போட்டி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
கோவை: எஸ்.என்.எஸ்., அகாடமி சார்பில், ‘ஆர்வத்திறன் புதுமை போட்டி 2026’ ல் 50 அணிகள் பங்கேற்றன. இளையோர் பிரிவில், ஸ்ரீ சைதன்யா டெக்னோ பள்ளி முதலிடம், ஆதித்யா பள்ளி இரண்டாம் இடம் பெற்றன. பி.வி.பி. பப்ளிக் பள்ளி சிறந்த செயற்கை நுண்ணறிவு விருது, பாரதிய வித்யா பவன் பள்ளி சிறந்த புதுமை விருது, எஸ்.என்.வி., வேர்ல்டு ஸ்கூல் சிறப்பு நடுவர் விருதை வென்றன.
மூத்தோர் பிரிவில், எஸ்.பி.ஐ.ஓ.ஏ. பப்ளிக் பள்ளி முதலிடம், சிந்தி பள்ளி இரண்டாம் இடம் பெற்றன. எஸ்.பி.ஐ.ஓ.ஏ. பப்ளிக் பள்ளி மற்றும் டான் போஸ்கோ பள்ளி அணிகள் சிறந்த செயற்கை நுண்ணறிவு விருதுகளைப் பெற்றன. எஸ்.என்.எஸ். அகாடமி சிறந்த புதுமை விருது, எஸ்.பி.ஐ.ஓ.ஏ. பப்ளிக் பள்ளி சிறப்பு நடுவர் விருதை பெற்றன.
விழாவில், டான் போஸ்கோ சிறப்பு பள்ளியின் முதல்வர் பிரான்சிஸ் கனாலியோ பங்கேற்றார். நிறைவு விழாவில் ரோலண்ட் சாமுவேல், சந்தியா ஆகியோர் மாணவர்களின் புதுமையான படைப்புகளை பாராட்டினர்.