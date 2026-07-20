சிறுமி கொலை வழக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சாட்சியம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சிறுமி கொலை வழக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சாட்சியம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM
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கோவை: சூலுார் அருகே, 10 வயது சிறுமி பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட வழக்கில் நாகப்பட்டினம் கார்த்திக்,33, உடந்தையாக இருந்த தஞ்சாவூர் மோகன்,31, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இவர்கள் மீது கோவை முதன்மை போக்சோ கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு சாட்சி விசாரணை நடக்கிறது. நீதிபதி விவேகானந்தன் முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியான, சூலுார் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரேம் ஆனந்த் சாட்சியம் அளித்தார். 114 அரசு தரப்பு சாட்சிகளில், 65 பேர் சாட்சியம் அளித்துள்ளனர். இன்றும் விசாரணை நடக்கிறது.