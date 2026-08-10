ஆர்த்தோ ஒன் சார்பில் சர்வதேச கருத்தரங்கு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஆர்த்தோ ஒன் சார்பில் சர்வதேச கருத்தரங்கு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
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ஆர்த்தோ ஒன் ஆர்த்தோபீடிக் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் சார்பில், சர்வதேச கால், கணுக்கால் சிகிச்சை கருத்தரங்கு, தாஜ் விவாந்தா ஓட்டலில் நடந்தது.
ஆர்த்தோ ஒன் ஆர்த்தோபீடிக் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் தலைவர் டாக்டர் டேவிட் ராஜன் கூறுகையில், ‘‘கால், கணுக்கால் அறுவை சிகிச்சையின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை உலகளாவிய டாக்டர்களிடமிருந்து கற்க, இளம் மருத்துவர்களுக்கு இக்கருத்தரங்கம் வாய்ப்பாக அமைந்தது. அறிவியல் கலந்துரையாடல்கள், நடைமுறைப் பயிற்சிகள் பயனுள்ள கற்றல் அனுபவத்தை வழங்கின,’’ என்றார்.
கருத்தரங்கில் ஆர்த்தோ ஒன் கால், கணுக்கால் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வித்யாசாகர், அமெரிக்க டாக்டர் தாமஸ் எச்.லீ, டாக்டர் பிரெட் ஸ்மித், இங்கிலாந்து டாக்டர் செந்தில் குமார் அனுபவங்களை பகிர்ந்தனர்.