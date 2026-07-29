/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கலை போட்டிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
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கோவை: கலை பண்பாட்டுத்துறை கோவை மண்டலம் சார்பில், ஜவகர் சிறுவர் மன்றம் வாயிலாக மாவட்ட அளவிலான கலை போட்டிகள் ஆக.1ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மலுமிச்சம்பட்டி அரசு இசை கல்லுாரி வளாகத்தில் நடக்கிறது.
5–8, 9–12, 13–16 வயது பிரிவுகளில் குரலிசை, பரதநாட்டியம், ஓவியம், கிராமிய நடனம் ஆகிய பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. முதல் மூன்று இடங்கள் பெறுவோருக்கு பரிசுகளும், பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். 9–12 மற்றும் 13–16 வயது பிரிவுகளில் முதலிடம் பெறுவோர், மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்.
போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் ஆதார் அட்டை நகல், வயது மற்றும் பள்ளி சான்றிதழ்களுடன் போட்டி நடைபெறும் இடத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, கலை பண்பாட்டுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.