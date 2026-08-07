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நிலைக்கதவு அமைக்க சிறந்தது மரமா ஸ்டீலா?

நிலைக்கதவு அமைக்க சிறந்தது மரமா ஸ்டீலா?

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:31 PM

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* கொடுங்கை பலகம் என்கிற ‘சன்ஷேடு கேன்டிலீவர்’ அமைப்பது சவாலாக இருக்கிறது. அமைத்த ஓராண்டுக்குள் சன்ஷேடு தாங்கும் சுவரில் விரிசல்கள் ஏற்படுகின்றன. என்ன செய்யலாம்?

–மதன், மருதமலை

கேன்டிலீவர் கெனோப்பி, கே.அம்ப்ரெல்லா, கே.சன்ஷேடு என்று பல பெயர்களில் குறிப்பிடப்படும் இந்த நிழல் தரும் அமைப்பில் 2 வகை உண்டு. ஒன்று, ஒவ்வொரு ஜன்னல் அல்லது கதவுக்கும் மேலே தனித்தனியாக அமைப்பது. இது கட் லின்டல். மற்றது இரண்டு அல்லது மேலான கதவு, ஜன்னல்களுக்கும் சேர்த்து அமைக்கும் தொடர் லின்டல். கட் லின்டல் அந்த இடத்தில் சுவரில் ஆழமின்றி சுரண்டி பீம் பொருத்துவார்கள். காலப்போக்கில் அது பலவீனப்பட்டு விரிசல் வர வாய்ப்பு உண்டு. தொடர் லின்டல் என்றால், ஆழமாகவே பீம் வைத்து அதில் சன்ஷேடு பொருத்துவதால் வலுவாக இருக்கும். நாளானாலும் வெடிப்பு வராது. ‘பில்லர் டூ பில்லர்’ இடையில் முழுமையாக லின்டல் அமைப்பது ச்ற்று கூடுதல் செலவு பிடித்தாலும், வெடிப்போ சேதாரமோ வராமல் தடுக்கும்.

* வீட்டை ஒட்டி வெளிப்பக்கம் கழிவறை உள்ளது. அதன் உயரம் 7 அடி. வீட்டின் உயரம் 10 அடி. எனவே இரண்டுக்கும் பொதுவான கான்கிரீட் தளம் அமைக்க முடியவில்லை. என்ன செய்வது?

–லிங்கம், குனியமுத்துார்

கட்டடத்திற்கு 7 அடி உயரத்தில் தொடர் லிண்டல் கான்கிரீட் அமைக்க வேண்டும். சுவர் கட்டும் போது இந்த கான்கிரீட் அமைப்புடன் சேர்ந்து குளியலறை தளத்தை அமைக்கலாம். நான்கு பக்கமும் செங்கல் சுவர் உள்ளதாக சொல்கிறீர்கள்; இதுவே போதுமானது. நீங்கள் விரும்பும் 8x4 அடி தாராளமாக அமைக்கலாம். 7 அடி உயரத்தில் தாய் சுவரில் தொடர் லிண்டல் அமைக்கும்போது அதோடு இணைந்து இந்த கூரை அமைப்பது சுலபமானது.

* பெரிய அறைகளை இரண்டு அல்லது மூன்றாக பிரிப்பதற்கு ஸ்டீல் ஜி.ஐ., சி.என்.சி., மரம், இன்ஜினியர்டு வுட், கட்டிங் ஷீட், வி.பி.சி., ஜாலி என பல தடுப்பு முறைகளை சொல்கிறார்கள். இதில் எது சிறந்தது?

–உமாநாத், இருகூர்

கடை அல்லது தொழில் நிறுவனத்தை பிரிப்பதாக இருந்தால் ஸ்டீல் ஆங்கிள் வைத்து, ஆங்கங்கே போல்ட், ஸ்க்ரூ, நட் வைத்து இணைக்கலாம். பின்பு இருபுறமும் 8 மி.மீ. பிளைவுட் வைத்து பிணைத்து விரும்பும் அளவுகளில் அறை பிரிக்கலாம். செலவும், வேலையும் குரைவு. சுலபமாக கழற்றி வேறு இடத்தில் பயன்படுத்த முடியும். செங்கல் சுவர், ஜிப்சம் கவர் அமைத்தால், மறு உபயோகம் செய்வது கடினம். வீடு என்றால் ‘வுட் கர்விங் பேனல்’, டபிள்யூ.பி.சி. பேனல், இன்ஜினியர்டு வுட், டெகரேட்டிவ் போர்டு என பலதும் கிடைக்கிறது.

* நாங்கள் கட்டும் வீட்டின் வெளிப்புற கதவுக்கு ‘பிளஷ் டோர்’, அதோடு பாதுகாப்பு கதவும் அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கு பதிலாக ‘ஸ்டீல்’ கதவு பொருத்துவது சிக்கனமா?

–மஞ்சுளா, புளியம்பட்டி

நிலைக்கதவு என்றாலே பாரம்பரியமான மர கதவைத்தான் பலரும் விரும்புகிறார்கள். மற்ற அறைகளுக்கு வேண்டுமானால் ‘ஸ்டீல் டோர்’ பயன்படுத்தலாம். பல வடிவங்களில், வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. மர கதவு போலவே தோன்றும் ஸ்டீல் கதவும் கிடைக்கிறது. விலை ரூ.18,000 தொடக்கம். பிளஷ் டோர் ரூ.6,000 முதல் ரூ.10 ஆயிரம் வரை கிடைக்கிறது. பிளஷ் டோர் அமைத்து வெளிப்புறம் சேப்டி எம்.எஸ். கிரில் கதவு அமைப்பது வசதியானது. வெளிச்சம், காற்று வேண்டும்போது கதவை திறந்து வைத்து கிரில் கேட்டை மூடி வைக்கலாம்.

–மாரிமுத்துராஜ்,

உறுப்பினர்,

கோயம்புத்துார் சிவில் இன்ஜினியர்கள் சங்கம்(கொசினா).

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