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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ போன் நம்பர் சொன்னால் போதும் எங்கிருந்தும் ப்ரீ சிகிச்சை பெறலாம்!

போன் நம்பர் சொன்னால் போதும் எங்கிருந்தும் ப்ரீ சிகிச்சை பெறலாம்!

போன் நம்பர் சொன்னால் போதும் எங்கிருந்தும் ப்ரீ சிகிச்சை பெறலாம்!

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:30 PM

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கோவை: தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சார்பில், அரசு மருத்துவமனைகளை, டிஜிட்டல் மயமாக்க, எச்.எம்.ஐ.எஸ்., (Health Management Information System) எனும் மென்பொருள் மூலம் ‘கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்’ முறையில் தகவல்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன.

தமிழகத்தில், 24 பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனைகள், 309 மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளில் எச்.எம்.ஐ.எஸ்., 2.0  நிறுவப்பட்டது. மருந்துகள் இருப்பு, மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோர் விபரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை தகவல்கள் மட்டும், இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டன.

தற்போது, ‘எச்.எம்.ஐ.எஸ்., 3.0’ எனும் மேம்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ரூ.18.46 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டது. தற்போது கோவை அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த மென்பொருள் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

மாவட்ட சுகாதாரத் துறை துணை இயக்குனர் பாலுசாமி கூறுகையில்,‘‘கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்பதால், அதிவேக இணையதள வசதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

இதன்மூலம் நோயாளி, மொபைல் எண் மட்டும் கூறி, மாநிலத்தின் எந்த அரசு மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெறலாம். அனைத்து தகவல்களும் இணையதளத்தில் இருக்கும்,’’ என்றார்.

ஆரம்ப சுகாதார நிலைய செவிலியர்கள் கூறுகையில், ‘இந்த மென்பொருள் இயக்க, அதிவேக இணைய வசதி கிடைக்காததால் அடிக்கடி ‘ஹேங்க்’ ஆகிறது. இணையத்தில் தகவல்களை பதிவு செய்த பிறகே சிகிச்சை பெற முடியும்.

இதனால் நோயாளிகள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இது சிறந்த திட்டம் என்றாலும், அதிவேக இணையதள வசதி, அதிக திறன் கொண்ட கம்ப்யூட்டர்களை வழங்க வேண்டும்’ என்றனர்.

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