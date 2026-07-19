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கருப்பராயன் சுவாமி கோவில் தேர்த்திருவிழா

கருப்பராயன் சுவாமி கோவில் தேர்த்திருவிழா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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அன்னூர்: குன்னியூர் கருப்பராயன் சாமி கோவில் தேர்த் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

அன்னூர், சிறுமுகை சாலையில், குன்னியூரில் உள்ள கருப்பராயன் சாமி கோவில் அருள்வாக்கு சொல்வதில் பிரசித்தி பெற்றது. இக்கோவிலில் தேர்த் திருவிழா கடந்த 17ம் தேதி துவங்கியது. மாலையில் வாஸ்து சாந்தி, விநாயகர் வழிபாடு, கரகம் எடுத்தல் நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் மாலையில் கருப்பராய சாமிக்கு அபிஷேக பூஜை நடந்தது. இரவு அன்னை கலாமணி இல்லத்தில் இருந்து சுவாமி அழைத்து வரப்பட்டது. நாட்டுப்புற பாடலுக்கு ஏற்ப நளினமாக வள்ளி கும்மியாட்டம் நடந்தது.

நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு, கருப்பராய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. மதியம் உச்சிக்கால பூஜையும், சுவாமி திருவிளையாடலும் நடந்தது. சாமி அருள்வாக்கு கூறும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மதியம் 3:10 மணிக்கு தேரோட்டம் துவங்கி, நடந்தது. இதையடுத்து பக்தர்கள் நேர்த்தி கடனுக்கு ஏராளமான கிடாய்களை வெட்டி பலியிட்டனர். காலை முதல் மாலை வரை பல ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

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