ராஜஸ்தானி சங்கத்தில் நாளை லட்சம் மஹா ருத்ரபாராயணம்
ராஜஸ்தானி சங்கத்தில் நாளை லட்சம் மஹா ருத்ரபாராயணம்
ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
கோவை: ஜெகன்நாத் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பிராப்பர்ட்டீஸ் சார்பில், மஹாருத்ர அபிஷேகம், லட்சம் ருத்ர பாராயண நிகழ்ச்சி நாளை (9.8.26) ஆர்.எஸ்.புரம், ராஜஸ்தானி சங்க வளாகத்தில் நடக்கிறது.
பங்கேற்கும் பக்தர்கள் பகல் 12 மணி முதல் சிவலிங்கத்துக்கு தாங்களே அபிஷேகம் செய்யலாம். மாலை 5 மணிக்கு மஹாருத்ர அபிஷேகம், மாலை 6.30 மணிக்கு மஹா அலங்காரம், இரவு 7 மணிக்கு மஹா தீபாராதனையும், பிரசாதமும் வழங்கப்படுகிறது.
மஹா ருத்ராபிஷேக விழாவில், 1,008 லிட்டர் பசும்பால், 1,008 தாமரை பூக்கள், 306 லிட்டர் தயிர், 108 இளநீர், 108 லிட்டர் கரும்புச்சாறு, பஞ்சாமிர்தம், பன்னீர், திருமஞ்சனம், சந்தனம், பழரசம், விபூதி, கரும்பு சர்க்கரை, அரிசி மாவு, தேன், நெய் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடக்கிறது.
அனைத்து நதிகளிலிருந்தும் கொண்டு வரப்பட்ட, புனித நீரை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடக்கின்றன. அனைவரும் பங்கேற்று சிவபெருமானின் அருளை பெறலாம்.