போதைப்பொருள் இல்லா சமுதாயம் உருவாக்குவோம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை அருகே போதைப் பொருள் இல்லா சமதாயத்துக்காக மாரத்தான் ஓட்டப்போட்டி நடந்தது.
மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த இரண்டு தனியார் அமைப்பினர், போதைப்பொருள் இல்லாத சமுதாயம் உருவாக்குவோம் என்பது குறித்து, பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மாரத்தான் போட்டி நடத்த, கோவை மாவட்ட தடகள சங்கம் அங்கீகாரம் வழங்கியது. இதை அடுத்து பெரியவர்களுக்கு, 10 கிலோமீட்டர் தூரமும், சிறியவர்களுக்கு நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் என இரண்டு வகையாp போட்டிகள் நடந்தன.
அன்னூர் நால்ரோட்டில் உள்ள குமரன் கலை மற்றும் அறிவியல் ஸகல்லூரியில் இருந்து, இப்போட்டியானது துவங்கியது. மேட்டுப்பாளையம் டி.எஸ்.பி., பாஸ்கர், கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இதில் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்த, 640 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றனர். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசும், பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.