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போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வாசிப்புக்கு நுாலகம் திறப்பு

போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வாசிப்புக்கு நுாலகம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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மதுக்கரை: மதுக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் டாக்டர் கலாம் பவுண்டேஷன், மாவட்ட போலீஸ் இணைந்து, காவலர் -– மக்கள் அறிவகம் எனும் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்.பி., பவன்குமார் திறந்து வைத்தார்.

‘‘போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருவோர் காத்திருக்கும் நேரத்தை புத்தகம் படிப்பதில் செலவிட, 34 போலீஸ் ஸ்டேஷனிலும் லைப்ரரி அமைக்க முடிவு செய்துள்ளோம். மதுக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதல் நூலகத்தை திறந்துள்ளோம். புல்லுக்காடு ஹவுசிங் யூனிட் உள்பட, நான்கு இடங்களில் நூலகம் அமைத்துள்ளோம். ஆட்டோ நூலகமும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். மக்கள் தங்களிடமுள்ள புத்தகங்களையும் வழங்கலாம்,’’ என்றார் டாக்டர் கலாம் பவுண்டேஷனின் நிர்வாக அறங்காவலர் கிஷோர் சந்திரன்.

டி.எஸ்.பி.சுரேஷ், இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் மற்றும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.

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