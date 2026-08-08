ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
சூலுார்: ‘செஞ்சேரிமலை அரசு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், குறைந்த வட்டியில் பொருளீட்டு கடன் பெறலாம்’ என அழைப்பு விடப்பட்டுள்ளது.
செஞ்சேரிமலை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட மேற்பார்வையாளர் தமிழரசன் கூறியதாவது:
செஞ்சேரி மலையடிபாளையத்தில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், கொண்டைக்கடலை, மக்காச்சோளம், கொப்பரை உள்ளிட்டவைகளை இருப்பு வைக்கலாம். அதன் வாயிலாக, பொருளீட்டு கடனும் பெறலாம். ஒரு விவசாயிக்கு அதிகபட்சமாக, 5 லட்சம் ரூபாய் அல்லது இருப்பு வைக்கப்படும் பொருளின் மதிப்பில், 50 சதவீத கடன் வழங்கப்படும். ஆண்டுக்கு, ஐந்து சதவீத வட்டி வசூலிக்கப்படும். 120 முதல், 180 நாட்கள் வரை பொருட்களை இருப்பு வைத்துக்கொள்ளலாம். பொருளீட்டு கடன் பெற விரும்பும் விவசாயிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தை அணுகலாம். கடந்த ஒரு மாதத்தில், ஆறு விவசாயிகள் கொப்பரை இருப்பு வைத்து, 23.50 லட்சம் கடன் பெற்றுள்ளனர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.