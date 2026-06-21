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மதுக்கரை ஒன்றிய அ.தி.மு.க., செயலாளர் அறிமுக கூட்டம்
மதுக்கரை ஒன்றிய அ.தி.மு.க., செயலாளர் அறிமுக கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM
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கோவை: எட்டிமடை பேரூராட்சியில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மதுக்கரை ஒன்றிய கழக செயலாளர் சிவசாமியை அறிமுகம் செய்து வைக்கும் கூட்டம் நடந்தது.
இதில் கோவை புறநகர் மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளரும், கழக அமைப்பு செயலாளருமான, முன்னாள் அமைச்சர் செ.ம.வேலுச்சாமி ஆலோசனைகளை வழங்கினார். முன்னாள் அமைச்சரும் கழக அமைப்பு செயலாளருமான தாமோதரன் பங்கேற்றனர்.
மலுமிச்சம்பட்டி ஒன்றிய கழக செயலாளர் வெள்ளலூர் மருதாசலம் , மாநில விவசாய அணி செயலாளர் ஜோதிடர் நவக்கரை நடராஜ் உள்ளிட்ட கழக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.