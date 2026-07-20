தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சட்டக் கல்லூரி மாணவரை தாக்கியவர் கைது

சட்டக் கல்லூரி மாணவரை தாக்கியவர் கைது

சட்டக் கல்லூரி மாணவரை தாக்கியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே பெரியமத்தம்பாளையத்தில் சட்டக் கல்லூரி மாணவரை தாக்கிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, சாந்தி மேடு, வள்ளலார் நகரை சேர்ந்தவர் பாலாஜி,21, சட்டக் கல்லூரி மாணவரான இவர் கஞ்சா, போதை ஊசி ஒழிப்பதில் போலீசுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இவர் பெரியமத்தம்பாளையம், மசினி அம்மன் கோயில் வழியாக நடந்து சென்ற போது, அங்கு கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சல்மான், சாகில், இணையத்துல்லா உள்ளிட்ட ஆறு பேர் பாலாஜியை கிண்டல் செய்தனர். அங்கிருந்து பெரியமத்தம்பாளையம் லட்டு விநாயகர் கோவில் அருகே வந்தபோது இணையத்துல்லா மற்றும் அவரது உறவினர்கள் பாலாஜியை சரமாரியாக தாக்கினர். இதில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, இணையத்துல்லாவை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us