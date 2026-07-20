மருத்துவ காப்பீட்டு நிறுவனம் ரூ.35 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவு
மருத்துவ காப்பீட்டு நிறுவனம் ரூ.35 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
ரத்தினபுரி: ரத்தினபுரி பி.எம்.சாமி காலனியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக். ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தில், 2025 டிச.,12ல், ரூ.34,214 செலுத்தி குடும்ப மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேர்ந்தார்.
இதுகுறித்த ஆவணங்களை படித்த போது, குழப்பமாகவும், தெளிவற்றதாகவும் இருந்தது. பாலிசியின் நிபந்தனைகளும் தெளிவாக இல்லை. பாலிசியை ரத்து செய்யக்கோரி, இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பித்தார். பாலிசியை ரத்து செய்து, ரூ.3,028 மட்டும் திருப்பி அனுப்பினர். பல முறை முயற்சித்தும் முழு தொகையை பெற முடியவில்லை. வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியும் பதில் இல்லை.
இழப்பீடு வழங்க கோரி, கோவை கூடுதல் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் கார்த்திக் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
விசாரித்த ஆணைய தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி, உறுப்பினர் சுகுணா ஆகியோர் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘மனுதாரர் சட்ட அறிவிப்பு கொடுத்தும் பதில் அளிக்காமல், வழக்கு தாக்கல் செய்த பிறகு, மேற்படி தொகையினை திருப்பி அனுப்பி உள்ளனர். இதனால் எதிர்மனுதாரர் சேவை குறைபாடு செய்துள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக, ரூ.25,000, வழக்கு செலவு, ரூ.10,000 வழங்க வேண்டும்’ என கூறியுள்ளனர்.